Финляндия заявила, что примет участие в обеспечении мира на Украине - РИА Новости, 07.01.2026
15:44 07.01.2026
Финляндия заявила, что примет участие в обеспечении мира на Украине
Финляндия в той или иной форме примет участие в обеспечении мира на Украина, но формат участия еще не определен, заявил президент республики Александр Стубб. РИА Новости, 07.01.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Финляндия в той или иной форме примет участие в обеспечении мира на Украина, но формат участия еще не определен, заявил президент республики Александр Стубб.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Во встрече приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.
По словам президента Финляндии, "коалиция желающих" планирует создать многонациональную группу в поддержку Украины, конкретная роль его страны в этом пока не определена. Он также добавил, что вопрос о направлении миротворческих сил на Украину на встрече не обсуждался.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна примет участие в мерах по обеспечению безопасности Украины, но не в гарантиях безопасности.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
