"Украина победит". В США раскрыли новую стратегию Запада
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Украину могут признать победительницей в конфликте, невзирая на реальное положение дел, но в любом случае проигравшей будут считать Европу, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала
"Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. <…> Все это логично. Но проблема в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода. <…> Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — отметил он.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1290 военнослужащих.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.