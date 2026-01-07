"Украина победит". В США раскрыли новую стратегию Запада

"Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. <…> Все это логично. Но проблема в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода. <…> Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — отметил он.