"Украина победит". В США раскрыли новую стратегию Запада
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 07.01.2026 (обновлено: 10:39 07.01.2026)
"Украина победит". В США раскрыли новую стратегию Запада
Украину могут признать победительницей в конфликте, невзирая на реальное положение дел, но в любом случае проигравшей будут считать Европу, заявил профессор...
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
николай петров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире, европа, украина, россия, николай петров, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Николай Петров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Украина победит". В США раскрыли новую стратегию Запада

Петро: даже если Украину объявят победительницей, проигравшей будет Европа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украину могут признать победительницей в конфликте, невзирая на реальное положение дел, но в любом случае проигравшей будут считать Европу, заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.
"Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. <…> Все это логично. Но проблема в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода. <…> Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря 2025, 08:00
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1290 военнослужащих.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
