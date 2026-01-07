Рейтинг@Mail.ru
03:34 07.01.2026 (обновлено: 03:35 07.01.2026)
На Западе раскрыли план лобовой атаки НАТО против России
На Западе раскрыли план лобовой атаки НАТО против России
в мире, европа, украина, сша, нато
В мире, Европа, Украина, США, НАТО
На Западе раскрыли план лобовой атаки НАТО против России

Крук: Европа хочет под прикрытием США разместить войска НАТО на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейские страны намерены разместить войска НАТО на Украине, но только при гарантиях поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине. Но они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит", — сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
В то же время Крук выразил скепсис в отношении этого плана, поскольку он идет вразрез с линией американской администрации.
"США, конечно, не хотят давать эти гарантии. (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили. Но в любом случае, когда в Европе легкомысленно говорят о гарантиях безопасности в формате пятой статьи Устава НАТО, именно это они имеют в виду как необходимое условие", — отметил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаСШАНАТО
 
 
