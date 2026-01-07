На Западе раскрыли план лобовой атаки НАТО против России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейские страны намерены разместить войска НАТО на Украине, но только при гарантиях поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине. Но они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит", — сообщил он.
В то же время Крук выразил скепсис в отношении этого плана, поскольку он идет вразрез с линией американской администрации.
"США, конечно, не хотят давать эти гарантии. (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили. Но в любом случае, когда в Европе легкомысленно говорят о гарантиях безопасности в формате пятой статьи Устава НАТО, именно это они имеют в виду как необходимое условие", — отметил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
