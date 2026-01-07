Рейтинг@Mail.ru
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
12:06 07.01.2026
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
в мире
россия
нарва
эстония
россия
нарва
эстония
в мире, россия, нарва, эстония
В мире, Россия, Нарва, Эстония
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Эстонские власти планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года, сообщил заместитель гендиректора эстонского департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.
"Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент полиции и погранохраны планирует завершить к концу 2027 года", - заявил Коммусаар, слова которого приводит телерадиокомпания ERR.
Он уточнил, что работы на сухопутной границе, запланированные на 2025 год, уже завершены. По его словам, в течение 2026 года забор будет установлен также в тех местах, где изначально его возводить не планировалось.
"Помимо этого, целью департамента полиции и погранохраны является продолжение строительства инфраструктуры, необходимой для охраны участка границы на Нарове (реке Нарва - ред.). В дополнение к уже построенным пяти новым позициям для мониторинга в настоящее время ведется строительство еще девяти позиций вместе с необходимой для работы инфраструктурой", - заявил Коммусаар.
Строительство первых укреплений на границе с Россией планировали завершить осенью 2025 года, однако к сооружению первых пяти бункеров Балтийской оборонительной линии приступили только в середине декабря. По словам представителя эстонского государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Крисмана Росина, сроки завершения строительства укреплений остаются неопределенными из-за трудностей с проведением тендера, а началось оно на год позже запланированного.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
В мире Россия Нарва Эстония
 
 
