Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года

"Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент полиции и погранохраны планирует завершить к концу 2027 года", - заявил Коммусаар, слова которого приводит телерадиокомпания ERR.

Он уточнил, что работы на сухопутной границе, запланированные на 2025 год, уже завершены. По его словам, в течение 2026 года забор будет установлен также в тех местах, где изначально его возводить не планировалось.