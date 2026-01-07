Рейтинг@Mail.ru
Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/equinor-2066741463.html
Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле
Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле - РИА Новости, 07.01.2026
Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле
Equinor не планирует возобновление деятельности в Венесуэле, заявил глава этой норвежской энергетической компании Андерс Опедаль. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:51:00+03:00
2026-01-07T13:51:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
statoil asa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20251218/ssha-2062794901.html
https://ria.ru/20260105/bloomberg-2066453237.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, statoil asa
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Statoil ASA
Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле

Глава Equinor Опедаль: компания не планирует возобновление работы в Венесуэле

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Equinor не планирует возобновление деятельности в Венесуэле, заявил глава этой норвежской энергетической компании Андерс Опедаль.
"На данный момент это не обсуждается. Мы ушли из Венесуэлы, потому что хотели распределить капитал", - цитирует Опедаля агентство Рейтер.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
18 декабря 2025, 01:21
Как отмечает агентство, норвежская компания вошла в нефтегазовую отрасль Венесуэлы в середине 90-х годов, инвестировав миллиарды долларов, а также определив страну как ключевую часть своей деятельности. Однако в 2021 году Eqinor вышла из бизнеса в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
А затем Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Bloomberg: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет десять лет
5 января, 12:12
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампStatoil ASA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала