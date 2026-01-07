Equinor заявила, что не планирует возобновление деятельности в Венесуэле

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Equinor не планирует возобновление деятельности в Венесуэле, заявил глава этой норвежской энергетической компании Андерс Опедаль.
"На данный момент это не обсуждается. Мы ушли из Венесуэлы, потому что хотели распределить капитал", - цитирует Опедаля агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, норвежская компания вошла в нефтегазовую отрасль Венесуэлы в середине 90-х годов, инвестировав миллиарды долларов, а также определив страну как ключевую часть своей деятельности. Однако в 2021 году Eqinor вышла из бизнеса в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
А затем Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.