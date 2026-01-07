Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро
02:46 07.01.2026
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро - РИА Новости, 07.01.2026
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро
Обвинения в наркоторговле, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом в адрес его колумбийского коллеги Густаво Петро, а также намёки на возможное... РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, колумбия, венесуэла, дональд трамп, густаво петро, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Колумбия, Венесуэла, Дональд Трамп, Густаво Петро, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро

РИА Новости: Сампер назвал намеки Трампа в адрес главы Колумбии недопустимыми

Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
БОГОТА, 7 янв - РИА Новости. Обвинения в наркоторговле, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом в адрес его колумбийского коллеги Густаво Петро, а также намёки на возможное американское вмешательство в дела южноамериканской страны являются недопустимыми, заявил РИА Новости экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер.
"То, в какой форме президент Трамп говорит о президенте Петро - словно тот наркоторговец, - для колумбийцев абсолютно неприемлемо. Страна прекрасно знает, какую борьбу Петро вёл против наркотрафика", - подчеркнул бывший глава государства.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро
Вчера, 17:40
По словам Сампера, занимавшего также пост генерального секретаря УНАСУР - южноамериканского торгового объединения, Колумбия, Мексика и другие страны региона в последние годы выстраивали совместную с США антинаркотическую политику на двусторонней основе, и эта линия теперь рискует быть сведена на нет из-за курса администрации Трампа.
"Это борьба, которую поддерживали все мы, кто в разное время занимал пост президента Колумбии", - напомнил экс-президент Колумбии.
По мнению собеседника агентства, американский лидер сейчас совершает "плохую сделку", радикально пересматривая отношения с Латинской Америкой.
"Мне кажется, что президент Трамп сегодня идёт на крайне невыгодный шаг, заменяя конструктивные двусторонние отношения конфликтной односторонней моделью, которая вряд ли принесёт такие же результаты, какие давал действующий до сих пор формат", - заявил лидер левой партии "Народная власть".
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп после похищения Мадуро высказал угрозы президенту Колумбии
3 января, 20:30
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Согласно заявлениям Гаваны и Каракаса, в результате нападения погибли по меньшей мере 32 кубинских солдата, служивших в Венесуэле, а также неустановленное пока число гражданских лиц.
После проведения этой операции Трамп назвал Колумбию "очень больной страной", обвинил Петро в производстве и продаже кокаина Соединённым Штатам и допустил возможность аналогичной военной операции против Боготы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАКолумбияВенесуэлаДональд ТрампГуставо ПетроНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
