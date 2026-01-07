Экс-президент Колумбии высказался позиции Трампа в отношении Петро

БОГОТА, 7 янв - РИА Новости. Обвинения в наркоторговле, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом в адрес его колумбийского коллеги Густаво Петро, а также намёки на возможное американское вмешательство в дела южноамериканской страны являются недопустимыми, заявил РИА Новости экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер.

"То, в какой форме президент Трамп говорит о президенте Петро - словно тот наркоторговец, - для колумбийцев абсолютно неприемлемо. Страна прекрасно знает, какую борьбу Петро вёл против наркотрафика", - подчеркнул бывший глава государства.

По словам Сампера, занимавшего также пост генерального секретаря УНАСУР - южноамериканского торгового объединения, Колумбия Мексика и другие страны региона в последние годы выстраивали совместную с США антинаркотическую политику на двусторонней основе, и эта линия теперь рискует быть сведена на нет из-за курса администрации Трампа.

"Это борьба, которую поддерживали все мы, кто в разное время занимал пост президента Колумбии", - напомнил экс-президент Колумбии.

По мнению собеседника агентства, американский лидер сейчас совершает "плохую сделку", радикально пересматривая отношения с Латинской Америкой

"Мне кажется, что президент Трамп сегодня идёт на крайне невыгодный шаг, заменяя конструктивные двусторонние отношения конфликтной односторонней моделью, которая вряд ли принесёт такие же результаты, какие давал действующий до сих пор формат", - заявил лидер левой партии "Народная власть".

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Согласно заявлениям Гаваны Каракаса , в результате нападения погибли по меньшей мере 32 кубинских солдата, служивших в Венесуэле, а также неустановленное пока число гражданских лиц.