ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Переработанная еда оказывает США такой вред, что может быть использована как оружие противниками, подавляющее большинство американцев уже не подходят для службы из-за проблем со здоровьем, связанных с питанием, заявил глава американского минздрава Роберт Кеннеди.
Министр войны США Пит Хегсет в декабре 2025 года отметил, что тупость и ожирение, распространенные в Штатах, мешают полноценно проводить набор в армию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник заявил о своем убеждении, что американская армия непобедима, и это не обсуждается.
"Семьдесят семь процентов американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, связанных с питанием", - сказал Кеннеди на брифинге в Белом доме.
По словам министра, самое главное для боевой готовности - это правильное питание населения. Если иностранный противник захочет навредить американской экономике или армии, "не будет лучшей стратегии, чем приучить нас к ультрапереработанной еде", сказал Кеннеди.