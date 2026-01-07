Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Переработанная еда оказывает США такой вред, что может быть использована как оружие противниками, подавляющее большинство американцев уже не подходят для службы из-за проблем со здоровьем, связанных с питанием, заявил глава американского минздрава Роберт Кеннеди.

По словам министра, самое главное для боевой готовности - это правильное питание населения. Если иностранный противник захочет навредить американской экономике или армии, "не будет лучшей стратегии, чем приучить нас к ультрапереработанной еде", сказал Кеннеди.