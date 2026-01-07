Рейтинг@Mail.ru
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию - РИА Новости, 07.01.2026
23:02 07.01.2026
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию - РИА Новости, 07.01.2026
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию
Переработанная еда оказывает США такой вред, что может быть использована как оружие противниками, подавляющее большинство американцев уже не подходят для службы РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:02:00+03:00
2026-01-07T23:02:00+03:00
в мире
сша
роберт кеннеди
пит хегсет
дональд трамп
сша
в мире, сша, роберт кеннеди, пит хегсет, дональд трамп
В мире, США, Роберт Кеннеди, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию

Кеннеди: переработанная еда и неправильное питание могут служить оружием

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Переработанная еда оказывает США такой вред, что может быть использована как оружие противниками, подавляющее большинство американцев уже не подходят для службы из-за проблем со здоровьем, связанных с питанием, заявил глава американского минздрава Роберт Кеннеди.
Министр войны США Пит Хегсет в декабре 2025 года отметил, что тупость и ожирение, распространенные в Штатах, мешают полноценно проводить набор в армию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник заявил о своем убеждении, что американская армия непобедима, и это не обсуждается.
"Семьдесят семь процентов американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, связанных с питанием", - сказал Кеннеди на брифинге в Белом доме.
По словам министра, самое главное для боевой готовности - это правильное питание населения. Если иностранный противник захочет навредить американской экономике или армии, "не будет лучшей стратегии, чем приучить нас к ультрапереработанной еде", сказал Кеннеди.
В мире США Роберт Кеннеди Пит Хегсет Дональд Трамп
 
 
