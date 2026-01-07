https://ria.ru/20260107/dzhayshankar-2066796817.html
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД - РИА Новости, 07.01.2026
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД
Индия ожидает визита президента Франции Эммануэля Макрона в скором времени, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:05:00+03:00
2026-01-07T21:05:00+03:00
2026-01-07T21:18:00+03:00
в мире
индия
франция
эммануэль макрон
субраманиам джайшанкар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036836877_0:310:3088:2048_1920x0_80_0_0_8f873e72ffd310062d42625ed4f8e5ca.jpg
индия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036836877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63e12610591d99a987248d05d7ce9663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, франция, эммануэль макрон, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Франция, Эммануэль Макрон, Субраманиам Джайшанкар
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД
Джайшанкар: Индия ожидает визита Макрона в скором времени