21:05 07.01.2026 (обновлено: 21:18 07.01.2026)
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД
Индия ожидает визита президента Франции Эммануэля Макрона в скором времени, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 07.01.2026
в мире
индия
франция
эммануэль макрон
субраманиам джайшанкар
2026
в мире, индия, франция, эммануэль макрон, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Франция, Эммануэль Макрон, Субраманиам Джайшанкар
Индия ожидает визита Макрона в скором времени — глава индийского МИД

Джайшанкар: Индия ожидает визита Макрона в скором времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Индия ожидает визита президента Франции Эммануэля Макрона в скором времени, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Мы ожидаем президента Макрона в Индии очень скоро", — заявил Джайшанкар, его слова приводятся на сайте МИД Индии.
 
В миреИндияФранцияЭммануэль МакронСубраманиам Джайшанкар
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
