17:53 07.01.2026
В Подмосковье автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
В Подмосковье автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в подмосковной Александровке произошла авария - автобус врезался в дерево.
"В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Трое из них отказались от дальнейшей госпитализации после осмотра медиками "скорой", один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
3 января, 16:43
 
