В Подмосковье автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 07.01.2026
В Подмосковье автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
