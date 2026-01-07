Рейтинг@Mail.ru
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
00:30 07.01.2026 (обновлено: 01:09 07.01.2026)
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
Православное богослужение в рождественскую ночь проходит в Донецке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2026
В Донецке проходит праздничная рождественская служба

В Донецке в рождественскую ночь проходит православное богослужение

ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Православное богослужение в рождественскую ночь проходит в Донецке в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках рождественской ночи в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка проходит православное богослужение. По случаю праздника храм уже посетили сотни дончан и жителей республики, несмотря на взрывы в воздухе.
"Мы пришли сегодня сюда поклониться, поставить свечи, помолиться, потому что большой праздник, который важен для абсолютно каждого человека: и для дончан, и для россиян, вообще для всей Земли в целом. Потому что это рождение Спасителя… В нашей семье он важен, потому что это один из самых-самых больших праздников с самого детства, да, и со всех поколений, и со всех времен", - сказала РИА Новости жительница Донецка Лилия.
Она добавила, что, по ее мнению, одним из самых заветных желаний для дончан останется мир, который нужен земле Донбасса, и чтобы частица Бога в сердце каждого человека преобладала над всеми остальными частицами.
Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
Русская православная церковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Таким образом дата празднования Рождества сместилась на 7 января.
