В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов

В проезде Одоевского в Москве отремонтировали шесть жилых домов в 2025 году

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Шесть жилых домов отремонтировали в столичном проезде Одоевского в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок шесть жилых домов, которые находятся в проезде Одоевского. Среди них дом 11, корпуса 1, 3 и 6. Шестнадцатиэтажные здания были построены в 1981 году по проекту типовой серии: главный фасад акцентирован выступающими тамбурами подъездов", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что перед началом ремонта был создан индивидуальный план проведения работ, подобраны максимально подходящие материалы. Прежде всего, по данным портала, специалисты занялись фасадами: расчистили стены, отремонтировали межпанельные швы, провели антигрибковую защиту пораженных конструкций.