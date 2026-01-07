https://ria.ru/20260107/doma-2066710721.html
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов
Шесть жилых домов отремонтировали в столичном проезде Одоевского в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Шесть жилых домов отремонтировали в столичном проезде Одоевского в 2025 году, сообщается
на сайте мэра и правительства Москвы.
"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок шесть жилых домов, которые находятся в проезде Одоевского. Среди них дом 11, корпуса 1, 3 и 6. Шестнадцатиэтажные здания были построены в 1981 году по проекту типовой серии: главный фасад акцентирован выступающими тамбурами подъездов", - говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что перед началом ремонта был создан индивидуальный план проведения работ, подобраны максимально подходящие материалы. Прежде всего, по данным портала, специалисты занялись фасадами: расчистили стены, отремонтировали межпанельные швы, провели антигрибковую защиту пораженных конструкций.
Как уточняется на сайте, затем специалисты приступили к покраске наружных стеновых панелей и герметизации швов, окрасили фасады в яркий и современный оттенок "зеленая молодая весна", а также в сигнальный белый цвет.