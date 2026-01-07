Рейтинг@Mail.ru
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов
09:56 07.01.2026
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов
Шесть жилых домов отремонтировали в столичном проезде Одоевского в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.01.2026
В Москве в проезде Одоевского отремонтировали шесть жилых домов

В проезде Одоевского в Москве отремонтировали шесть жилых домов в 2025 году

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВ проезде Одоевского в Москве отремонтировали шесть жилых домов в 2025 году
В проезде Одоевского в Москве отремонтировали шесть жилых домов в 2025 году - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В проезде Одоевского в Москве отремонтировали шесть жилых домов в 2025 году
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Шесть жилых домов отремонтировали в столичном проезде Одоевского в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок шесть жилых домов, которые находятся в проезде Одоевского. Среди них дом 11, корпуса 1, 3 и 6. Шестнадцатиэтажные здания были построены в 1981 году по проекту типовой серии: главный фасад акцентирован выступающими тамбурами подъездов", - говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что перед началом ремонта был создан индивидуальный план проведения работ, подобраны максимально подходящие материалы. Прежде всего, по данным портала, специалисты занялись фасадами: расчистили стены, отремонтировали межпанельные швы, провели антигрибковую защиту пораженных конструкций.
Как уточняется на сайте, затем специалисты приступили к покраске наружных стеновых панелей и герметизации швов, окрасили фасады в яркий и современный оттенок "зеленая молодая весна", а также в сигнальный белый цвет.
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет
26 марта 2025, 16:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
