15:41 07.01.2026
Глава РФПИ в Рождество заявил, что миром правят не только сила и власть
Глава РФПИ в Рождество заявил, что миром правят не только сила и власть
Глава РФПИ в Рождество заявил, что миром правят не только сила и власть

Дмитриев: миром управляют не только сила и власть

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в православное Рождество заявил, что миром управляют не только сила и власть.
«

"Напоминание в православное Рождество: миром правят не только сила и власть. Мы верим, что им управляет Христос Спаситель: милосердием, добротой, миром и мудростью", - написал Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ также пожелал, чтобы этот день принес свет в каждый дом и умиротворение в каждое сердце.
