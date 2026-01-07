Рейтинг@Mail.ru
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился решению Британии создать военные базы на Украине после прекращения огня. Об этом он написал РИА Новости, 07.01.2026
Дизен раскритиковал решение Британии создать военные базы на Украине

"Коалиция желающих" в Елисейском дворце в Париже
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился решению Британии создать военные базы на Украине после прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

"Россия рассматривает это как угрозу существованию и будет действовать соответствующим образом", — говорится в публикации.
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Вчера, 09:07
Дизен подчеркнул, что Запад это делает не для того, чтобы поддержать Украины, а для того, чтобы бороться до последнего украинца.

"Чтобы предотвратить разрушение Украины и избежать прямой войны, которая, вероятно, перерастет в обмен ядерными ударами, крайне важно признать озабоченность России в области безопасности", — добавил он.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
Вчера, 11:17
 
