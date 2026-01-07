Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен возмутился решению Британии создать военные базы на Украине после прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.
"Россия рассматривает это как угрозу существованию и будет действовать соответствующим образом", — говорится в публикации.
Дизен подчеркнул, что Запад это делает не для того, чтобы поддержать Украины, а для того, чтобы бороться до последнего украинца.
"Чтобы предотвратить разрушение Украины и избежать прямой войны, которая, вероятно, перерастет в обмен ядерными ударами, крайне важно признать озабоченность России в области безопасности", — добавил он.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
