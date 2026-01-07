Дизен подчеркнул, что Запад это делает не для того, чтобы поддержать Украины, а для того, чтобы бороться до последнего украинца.



"Чтобы предотвратить разрушение Украины и избежать прямой войны, которая, вероятно, перерастет в обмен ядерными ударами, крайне важно признать озабоченность России в области безопасности", — добавил он.



Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.