Документы на регистрацию РПЦ в Кот-д'Ивуаре передали в местную инстанцию
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:21 07.01.2026
Документы на регистрацию РПЦ в Кот-д'Ивуаре передали в местную инстанцию
россия, абиджан, алексей салтыков, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Абиджан, Алексей Салтыков, Русская православная церковь, Религия
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия активно развивает церковную дипломатию в Кот-д'Ивуаре, документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию, идет строительство будущего православного храма в 70 километрах от Абиджана - крупнейшего города страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Салтыков.
"Мы активно развиваем церковную дипломатию, и мы всегда рады, когда священнослужители приезжают к нам, проводят богослужения с нашими соотечественниками, с участием местных служителей. Проводятся совместные литургии, ивуарцы подпевают на французском, а мы - на русском. Очень гармоничное получается богослужение. Документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию. Деятельность приходов активная, и это, конечно же, способствует распространению православия в Кот-д'Ивуаре", - сказал Салтыков.
Собеседник агентства уточнил, что два года назад был заложен первый камень будущего православного храма в 70 километрах от Абиджана.
"А пока деятельность экзархата здесь проходит на основе двух приходов. Один из них достаточно значительный, включает примерно 500-600 прихожан, как нам сказал настоятель. Второй приход немножко поменьше", - отметил Салтыков.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Африканский священник РПЦ рассказал о давлении Александрийской церкви
26 августа 2025, 15:36
 
РелигияРоссияАбиджанАлексей СалтыковРусская православная церковьРелигия
 
 
