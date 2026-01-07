Документы на регистрацию РПЦ в Кот-д'Ивуаре передали в местную инстанцию

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия активно развивает церковную дипломатию в Кот-д'Ивуаре, документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию, идет строительство будущего православного храма в 70 километрах от Абиджана - крупнейшего города страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Салтыков.

"А пока деятельность экзархата здесь проходит на основе двух приходов. Один из них достаточно значительный, включает примерно 500-600 прихожан, как нам сказал настоятель. Второй приход немножко поменьше", - отметил Салтыков.