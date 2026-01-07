https://ria.ru/20260107/diplomatiya-2066699790.html
Документы на регистрацию РПЦ в Кот-д'Ивуаре передали в местную инстанцию
Россия активно развивает церковную дипломатию в Кот-д'Ивуаре, документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию, идет строительство будущего... РИА Новости, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия активно развивает церковную дипломатию в Кот-д'Ивуаре, документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию, идет строительство будущего православного храма в 70 километрах от Абиджана - крупнейшего города страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Салтыков.
"Мы активно развиваем церковную дипломатию, и мы всегда рады, когда священнослужители приезжают к нам, проводят богослужения с нашими соотечественниками, с участием местных служителей. Проводятся совместные литургии, ивуарцы подпевают на французском, а мы - на русском. Очень гармоничное получается богослужение. Документы на регистрацию РПЦ
переданы в местную инстанцию. Деятельность приходов активная, и это, конечно же, способствует распространению православия в Кот-д'Ивуаре", - сказал Салтыков
.
Собеседник агентства уточнил, что два года назад был заложен первый камень будущего православного храма в 70 километрах от Абиджана
.
"А пока деятельность экзархата здесь проходит на основе двух приходов. Один из них достаточно значительный, включает примерно 500-600 прихожан, как нам сказал настоятель. Второй приход немножко поменьше", - отметил Салтыков.