В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе - РИА Новости, 07.01.2026
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами деревенской школы в Новгородской области, которая сгорела 1... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:48:00+03:00
2026-01-07T17:48:00+03:00
2026-01-07T17:49:00+03:00
происшествия
россия
новгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новгородская область
Происшествия, Россия, Новгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
В Новгородской области завели дело после пожара единственной школы в Богослово