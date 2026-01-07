Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
17:48 07.01.2026 (обновлено: 17:49 07.01.2026)
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе - РИА Новости, 07.01.2026
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами деревенской школы в Новгородской области, которая сгорела 1... РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
россия
новгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новгородская область
происшествия, россия, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе

В Новгородской области завели дело после пожара единственной школы в Богослово

Последствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области
Последствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области
© Фото : Управление защиты населения Новгородской области/ВКонтакте
Последствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами деревенской школы в Новгородской области, которая сгорела 1 января, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 1 января в здании единственной в деревне Богослово действующей деревянной школы произошел пожар, в результате которого строение было уничтожено. При этом сторож, которая должна была обеспечивать сохранность имущества школы, по устной договоренности с ее директором покинула свой пост до происшествия.
«

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ "Основной школы им. Д.Ф. Некрасова" деревни Богослово Пестовского округа должностных обязанностей, повлекшего уничтожение здания школы (ч.1 ст.293 УК РФ (халатность))",- говорится в сообщении.

В Новгородской области второй день тушат школу
В Новгородской области второй день тушат школу
2 января, 15:17
 
ПроисшествияРоссияНовгородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
