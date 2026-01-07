Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи

СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с отравлением в Сочинском отеле детей-спортсменов и их сопровождающих, сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю в связи с происшествием в одном из отелей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… По предварительным данным… у группы несовершеннолетних спортсменов, прибывших на спортивные сборы, а также у взрослых появились симптомы отравления, в связи с чем им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся следственные действия, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления руководителем СК России по Краснодарскому краю Андреем Масловым.
