Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи
17:43 07.01.2026 (обновлено: 18:47 07.01.2026)
Уголовное дело возбудили после отравления юных спортсменов в отеле в Сочи
Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 07.01.2026
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с отравлением в Сочинском отеле детей-спортсменов и их сопровождающих, сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю в связи с происшествием в одном из отелей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… По предварительным данным… у группы несовершеннолетних спортсменов, прибывших на спортивные сборы, а также у взрослых появились симптомы отравления, в связи с чем им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Происшествия
 
 
