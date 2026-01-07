Дания отказалась от сотрудничества с Россией из-за политики, заявил посол

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дания выбрала путь отказа от международного сотрудничества в Арктике ради политики конфронтации с Россией, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.