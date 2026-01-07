Рейтинг@Mail.ru
Дания отказалась от сотрудничества с Россией из-за политики, заявил посол - РИА Новости, 07.01.2026
14:54 07.01.2026
Дания отказалась от сотрудничества с Россией из-за политики, заявил посол
Дания отказалась от сотрудничества с Россией из-за политики, заявил посол
Дания выбрала путь отказа от международного сотрудничества в Арктике ради политики конфронтации с Россией, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
в мире
дания
гренландия
россия
стивен миллер
владимир барбин
дональд трамп
дания
гренландия
россия
Дания отказалась от сотрудничества с Россией из-за политики, заявил посол

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дания выбрала путь отказа от международного сотрудничества в Арктике ради политики конфронтации с Россией, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Россия всегда выступала за выстраивание отношений между арктическими государствами в духе Илулиссатской декларации. Все разногласия должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Однако Дания выбрала путь отказа от продолжения широкого международного сотрудничества в Арктике ради проведения политики конфронтации с Россией", - сказал посол газете Extra Bladet, комментируя события, разворачивающиеся вокруг Гренландии. Текст комментария размещен в Telegram-канале посольства.
Посол отметил, что реакция Дании на события вокруг Гренландии и Венесуэлы, а также в Арктике подтверждает неадекватность и двойные стандарты датских внешнеполитических установок.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти после операции США в Венесуэле разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив при этом, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
