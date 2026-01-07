Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России
10:37 07.01.2026
Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России
Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России
общество
россия
свердловская область
дмитрий чернышенко
владимир путин
новый год
елка желаний
россия
свердловская область
Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России

Чернышенко исполнил мечту братьев Фаршатовых побывать в Главном храме ВС России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летних братьев Павла и Романа Фаршатовых из Свердловской области в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчики загадали побывать в Главном храме Вооруженных сил России. Братья Фаршатовы - настоящие патриоты, они следят за ситуацией в стране, переживают за солдат и захотели поставить свечки за бойцов СВО.
В главном храме Вооруженных сил России Павлу и Роману провели молебен и экскурсию. Ребята поставили свечи за героев-участников СВО к двум иконам - "Собору покровителей воинства Российского" и "Спасу Нерукотворному" - главной иконе храма, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов
Заголовок открываемого материала