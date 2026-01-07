Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летних братьев Павла и Романа Фаршатовых из Свердловской области в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчики загадали побывать в Главном храме Вооруженных сил России. Братья Фаршатовы - настоящие патриоты, они следят за ситуацией в стране, переживают за солдат и захотели поставить свечки за бойцов СВО.
В главном храме Вооруженных сил России Павлу и Роману провели молебен и экскурсию. Ребята поставили свечи за героев-участников СВО к двум иконам - "Собору покровителей воинства Российского" и "Спасу Нерукотворному" - главной иконе храма, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.