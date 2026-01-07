Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летних братьев Павла и Романа Фаршатовых из Свердловской области в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.