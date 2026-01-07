Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Секрет успеха лидера российского кинопроката — фильма "Чебурашка 2" — заключается в популярности самого персонажа и в особых характеристиках картины, рассказал в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.

"Могу предположить, что дело в безоговорочной популярности нашего персонажа — Чебурашки . Несомненно, она была и до нас, но мы ее только усилили", — сказал он.

Дьяченко подчеркнул, что люди снова и снова хотят видеть своего любимого героя.

« "А вторая причина в том, что мы сделали достойное кино: в меру веселое, в меру умное, в меру душещипательное. Видимо, вот этот микс особенно действует на наших зрителей", — заключил собеседник агентства.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов. Уже к вечеру 6 января она заработала более 3,4 миллиарда рублей, обогнав лидера 2025 года — фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравший 3,3 миллиарда рублей.

"Чебурашка 2" уступает пока только первой части, которая в свое время стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей в России , а также комедии "Холоп 2" (3,8 миллиарда рублей).

При этом в понедельник картина поставила рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда рублей всего за пять дней.

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".

Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.