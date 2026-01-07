Рейтинг@Mail.ru
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
Культура
 
06:06 07.01.2026
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2" - РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
Секрет успеха лидера российского кинопроката — фильма "Чебурашка 2" — заключается в популярности самого персонажа и в особых характеристиках картины, рассказал... РИА Новости, 07.01.2026
культура
россия
дмитрий дьяченко
чебурашка
сергей гармаш
снг
культура
россия
2026
россия, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, снг, культура
Культура, Россия, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Сергей Гармаш, СНГ, Культура
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"

Режиссер Дьяченко: лидерство "Чебурашки 2" в прокате обеспечено характеристиками

Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Секрет успеха лидера российского кинопроката — фильма "Чебурашка 2" — заключается в популярности самого персонажа и в особых характеристиках картины, рассказал в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
"Могу предположить, что дело в безоговорочной популярности нашего персонажа — Чебурашки. Несомненно, она была и до нас, но мы ее только усилили", — сказал он.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом
5 января, 19:54
Дьяченко подчеркнул, что люди снова и снова хотят видеть своего любимого героя.
«

"А вторая причина в том, что мы сделали достойное кино: в меру веселое, в меру умное, в меру душещипательное. Видимо, вот этот микс особенно действует на наших зрителей", — заключил собеседник агентства.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов. Уже к вечеру 6 января она заработала более 3,4 миллиарда рублей, обогнав лидера 2025 года — фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравший 3,3 миллиарда рублей.
"Чебурашка 2" уступает пока только первой части, которая в свое время стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей в России, а также комедии "Холоп 2" (3,8 миллиарда рублей).
При этом в понедельник картина поставила рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда рублей всего за пять дней.
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
5 января, 11:50
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном герое также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
1 января, 08:00
 
Культура
 
 
