В Бурятии ребенок пострадал при катании с горки
В Бурятии ребенок пострадал при катании с горки
В Бурятии ребенок пострадал при катании с горки
Ребенок получил тяжелую травму головы во время катания с несанкционированной горки в Бурятии, после операции он находится в реанимации
происшествия
республика бурятия
республика бурятия
2026
В Бурятии ребенок пострадал при катании с горки
В Бурятии ребенок получил травму головы при катании на несанкционированной горке
УЛАН-УДЭ, 7 янв - РИА Новости.
Ребенок получил тяжелую травму головы во время катания с несанкционированной горки в Бурятии, после операции он находится в реанимации, сообщается
на официальной странице детской республиканской клинической больницы в соцсети "ВКонтакте".
"В Детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при катании на несанкционированной горке. Ребенок был немедленно прооперирован и в настоящее время находится в реанимации", - говорится в сообщении.
В связи с участившимися случаями травматизма в праздничные дни, больница рекомендовала родителям и законным представителям проявлять особую бдительность и усилить контроль за местонахождением и играми детей.