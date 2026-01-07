В Бурятии ребенок пострадал при катании с горки

"В Детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при катании на несанкционированной горке. Ребенок был немедленно прооперирован и в настоящее время находится в реанимации", - говорится в сообщении.