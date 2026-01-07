Хили анонсировал визит на Украину для обсуждения поддержки Киева

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал свой скорый визит на Украину, в ходе которого он намерен обсудить долгосрочную поддержку Киева и способы поддержания возможного прекращения огня.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в Париже подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.