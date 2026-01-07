Рейтинг@Mail.ru
Хили анонсировал визит на Украину для обсуждения поддержки Киева - РИА Новости, 07.01.2026
23:47 07.01.2026
Хили анонсировал визит на Украину для обсуждения поддержки Киева
Хили анонсировал визит на Украину для обсуждения поддержки Киева
в мире
украина
россия
киев
стив уиткофф
джон хили
нато
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
Хили анонсировал визит на Украину для обсуждения поддержки Киева

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал свой скорый визит на Украину, в ходе которого он намерен обсудить долгосрочную поддержку Киева и способы поддержания возможного прекращения огня.
Он заявил, что Великобритания будет в долгосрочной перспективе продолжать поставки вооружений Украине и работать с США над гарантиями безопасности и гарантиями сдерживания агрессии, а также над поддержкой Украины в случае вооруженного нападения.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Британии сообщили Украине плохие новости о мирном соглашении
Вчера, 20:57
"Вчера в Париже специальный посланник США Стив Уиткофф охарактеризовал эти обязательства - цитирую - как твердые. Я в скором времени отправлюсь в Киев, чтобы продолжить эти дискуссии с украинскими политическими и военными лидерами", - сказал Хили в британском парламенте.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в Париже подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
Вчера, 17:12
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Коалиция желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:06
 
