Рейтинг@Mail.ru
Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/brazilija-2066704470.html
Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну
Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну - РИА Новости, 07.01.2026
Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну
Бразилии следует учитывать риск того, что США могут попытаться силой завладеть её месторождениями редкоземельных элементов, заявил РИА Новости депутат Глаубер... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:49:00+03:00
2026-01-07T08:49:00+03:00
в мире
венесуэла
бразилия
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066538327.html
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066213815.html
https://ria.ru/20260106/braziliya-2066565599.html
венесуэла
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, бразилия, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Бразилия, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну

Депутат Брага заявил о риске нападения США на Бразилию из-за редкоземов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 янв - РИА Новости. Бразилии следует учитывать риск того, что США могут попытаться силой завладеть её месторождениями редкоземельных элементов, заявил РИА Новости депутат Глаубер Брага, комментируя нападение на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро.
"Необходимо мобилизоваться - это вопрос выживания: они атаковали Венесуэлу, но уже угрожают нападением на Колумбию, Кубу… Если Бразилия покорно не отдаст свои редкоземельные ресурсы, они нападут и на Бразилию. Именно поэтому нужно организовать мощные, решительные манифестации по всему миру", - сказал Брага.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ: лидер Бразилии поговорил с вице-президентом Венесуэлы после атаки США
5 января, 22:34
Бразилия располагает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных минералов, однако они по-прежнему слабо изучены, а чёткой государственной структуры для их разработки не существует. За последние месяцы президент Луис Инасиу Лула да Силва сделал ряд шагов по упорядочению сектора, сделав акцент на сохранении суверенитета и способности страны самостоятельно принимать решения.
Брага - один из наиболее заметных депутатов Партии социализма и свободы (PSOL), входящей в коалицию, поддерживающую правительство Лулы. Депутат призвал международное сообщество к более жёсткой реакции в отношении США.
"Происходящее - это не результат решения Латинской Америки или Бразилии, это атака, возглавляемая государственным террористом по имени Дональд Трамп", - заявил он.
Парламентарий положительно оценил позицию Лулы, осудившего нападение на Венесуэлу и захват Мадуро и его супруги, однако выразил мнение, что бразильский президент мог сделать больше.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ
3 января, 16:18
"Лула, обладая всей международной поддержкой и авторитетом, которые у него есть, может и должен мобилизовать силы по всему миру, чтобы осудить произошедшее в Венесуэле и надавить с целью освобождения Мадуро и Силии (Флорес, первой леди - ред). Бразильское правительство должно стать весомым международным координатором осуждения того, что происходит в Латинской Америке", - подчеркнул он.
PSOL является крупнейшей партией в палате депутатов Бразилии, занимающей идеологическую позицию левее Рабочей партии (PT) Лулы. В правительстве она контролирует министерства по делам коренных народов и секретариат президентской администрации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Акция протеста против атак США на Венесуэлу в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Рио-де-Жанейро прошла акция против атак США на Венесуэлу
Вчера, 06:29
 
В миреВенесуэлаБразилияСШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала