Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 янв - РИА Новости. Бразилии следует учитывать риск того, что США могут попытаться силой завладеть её месторождениями редкоземельных элементов, заявил РИА Новости депутат Глаубер Брага, комментируя нападение на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро.
"Необходимо мобилизоваться - это вопрос выживания: они атаковали Венесуэлу, но уже угрожают нападением на Колумбию, Кубу… Если Бразилия покорно не отдаст свои редкоземельные ресурсы, они нападут и на Бразилию. Именно поэтому нужно организовать мощные, решительные манифестации по всему миру", - сказал Брага.
Бразилия располагает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных минералов, однако они по-прежнему слабо изучены, а чёткой государственной структуры для их разработки не существует. За последние месяцы президент Луис Инасиу Лула да Силва сделал ряд шагов по упорядочению сектора, сделав акцент на сохранении суверенитета и способности страны самостоятельно принимать решения.
Брага - один из наиболее заметных депутатов Партии социализма и свободы (PSOL), входящей в коалицию, поддерживающую правительство Лулы. Депутат призвал международное сообщество к более жёсткой реакции в отношении США.
"Происходящее - это не результат решения Латинской Америки или Бразилии, это атака, возглавляемая государственным террористом по имени Дональд Трамп", - заявил он.
Парламентарий положительно оценил позицию Лулы, осудившего нападение на Венесуэлу и захват Мадуро и его супруги, однако выразил мнение, что бразильский президент мог сделать больше.
"Лула, обладая всей международной поддержкой и авторитетом, которые у него есть, может и должен мобилизовать силы по всему миру, чтобы осудить произошедшее в Венесуэле и надавить с целью освобождения Мадуро и Силии (Флорес, первой леди - ред). Бразильское правительство должно стать весомым международным координатором осуждения того, что происходит в Латинской Америке", - подчеркнул он.
PSOL является крупнейшей партией в палате депутатов Бразилии, занимающей идеологическую позицию левее Рабочей партии (PT) Лулы. В правительстве она контролирует министерства по делам коренных народов и секретариат президентской администрации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.