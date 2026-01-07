Бразильский депутат призвал учитывать риск нападения США на страну

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 янв - РИА Новости. Бразилии следует учитывать риск того, что США могут попытаться силой завладеть её месторождениями редкоземельных элементов, заявил РИА Новости депутат Глаубер Брага, комментируя нападение на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро.