В Волгоградской области два дома повреждены при атаке БПЛА
В Волгоградской области два дома повреждены при атаке БПЛА
Два частных дома повреждены на территории Волгоградской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
2026
В Волгоградской области два дома повреждены при атаке БПЛА
В Волгоградской области два частных дома повреждены при атаке БПЛА ВСУ