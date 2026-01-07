https://ria.ru/20260107/botulizm-2066806134.html
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм - РИА Новости, 08.01.2026
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
В Раменском муниципальном округе Подмосковья заподозрили случаи ботулизма, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. РИА Новости, 08.01.2026
