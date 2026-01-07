Рейтинг@Mail.ru
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
23:04 07.01.2026 (обновлено: 00:24 08.01.2026)
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм - РИА Новости, 08.01.2026
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
В Раменском муниципальном округе Подмосковья заподозрили случаи ботулизма, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. РИА Новости, 08.01.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм

Роспотребнадзор: в Раменском округе Подмосковья подозревают случаи ботулизма

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Раменском муниципальном округе Подмосковья заподозрили случаи ботулизма, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что в этом регионе как минимум две семьи отравились кониной, а вероятной причиной такой реакции стал ботулизм.
"В связи с получением информации о возможных случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе специалистами управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическое расследование в домашнем очаге выявило контактные лица, для лабораторных исследований отобрали пробы пищи и собрали биоматериалы от заболевших.
Продолжаются необходимые процедуры. Региональное управление надзорного ведомства держит ситуацию на контроле.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
