https://ria.ru/20260107/bilan-2066690143.html
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак - РИА Новости, 07.01.2026
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:44:00+03:00
2026-01-07T03:44:00+03:00
2026-01-07T03:44:00+03:00
шоубиз
дима билан (виктор белан)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345040_0:21:3138:1786_1920x0_80_0_0_914e51d27b358918a17bdb8c04561d35.jpg
https://ria.ru/20250504/bilan-2014441527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345040_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_af2c029984f3bda1796d0a0268f60424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
РИА Новости: Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, певец подал заявку в сентябре, а в январе этого года Роспатент
принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Билана
будет действовать до сентября 2035 года.
Под этим товарным знаком можно будет осуществлять рекламную деятельность, управлять бизнесом, оказывать медицинские и ветеринарные услуги, давать советы по вопросам здоровья, оказывать услуги в области виноградарства, а также открыть ресторан под этим брендом.