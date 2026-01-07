Рейтинг@Mail.ru
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
03:44 07.01.2026
Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
2026
Дима Билан. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, певец подал заявку в сентябре, а в январе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Билана будет действовать до сентября 2035 года.
Под этим товарным знаком можно будет осуществлять рекламную деятельность, управлять бизнесом, оказывать медицинские и ветеринарные услуги, давать советы по вопросам здоровья, оказывать услуги в области виноградарства, а также открыть ресторан под этим брендом.
