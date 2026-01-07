Беженка из Ставок заявила, что ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь

ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РИА Новости, как ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь.
"Некоторые (ВСУ - ред.) цеплялись к нам: "Почему она не разговаривает своим языком (украинским - ред.)?", то один военный говорил: "Я так же не разговариваю на украинском языке, я разговариваю на русском языке, и что теперь?". (Второй боевик ВСУ отвечает - ед,): "Я, короче, ее сейчас застрелю". Он (первый боевик - ред.) говорит: "Так что, ты и меня застрелишь? Мы же типа с тобой вместе воюем". А он (второй боевик ВСУ - ред.) говорит: "Ты - это другой разговор", - рассказала беженка.
Она добавила, что после этого случая придирки и угрозы со стороны ВСУ в ее адрес из-за разговора на русском языке не повторялись.
В конце ноября Минобороны РФ заявило об освобождении силами бойцов группировки "Запад" четырех населенных пунктов в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
