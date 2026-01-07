Беженка из Ставок заявила, что ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь

ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РИА Новости, как ВСУ угрожали застрелить ее за русскую речь.

Она добавила, что после этого случая придирки и угрозы со стороны ВСУ в ее адрес из-за разговора на русском языке не повторялись.