В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост - РИА Новости, 07.01.2026
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост
Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области, движение транспорта не нарушено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:49:00+03:00
2026-01-07T14:49:00+03:00
2026-01-07T19:40:00+03:00
