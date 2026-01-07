Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 07.01.2026 (обновлено: 19:40 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/bespilotnik-2066749910.html
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост - РИА Новости, 07.01.2026
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост
Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области, движение транспорта не нарушено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:49:00+03:00
2026-01-07T19:40:00+03:00
происшествия
херсонская область
азовское море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066787242_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_857164600c1bf3b10c0494ad6457f240.jpg
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018420497.html
херсонская область
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066787242_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_19443ac992030bac595cfcbe965d6158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , азовское море, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Азовское море, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост

Сальдо: дрон ВСУ повредил мост на юге Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramБеспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области
Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области, движение транспорта не нарушено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск "Днепр" и "Русского купола" дезориентировали полёт двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излёте повредил автомобильный мост", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления.
"Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось", - подчеркнул Сальдо.
Автомобильный мост в Курской области, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Украинский беспилотник атаковал мост в Курской области
22 мая 2025, 10:53
 
ПроисшествияХерсонская областьАзовское мореВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала