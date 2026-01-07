Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 янв – РИА Новости. Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населённом пункте Белогоровка в Луганской Народной Республике, за который шли ожесточенные бои, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".

"Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка", - сказали в пресс-центре группировки.

Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.