https://ria.ru/20260107/belogorovka-2066760473.html
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2026
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР
Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:03:00+03:00
2026-01-07T16:03:00+03:00
2026-01-07T16:03:00+03:00
луганская народная республика
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066759759_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_caa9c3e8eadd1f07a2a5f58cf19cb6f2.jpg
https://ria.ru/20251104/svyaschenniki--2052722254.html
луганская народная республика
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066759759_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5efddfdb445bc1004778366865426b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, северск
Луганская Народная Республика, Северск
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР
Бойцы "Южной" группировки установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР
ЛУГАНСК, 7 янв – РИА Новости. Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населённом пункте Белогоровка в Луганской Народной Республике, за который шли ожесточенные бои, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка", - сказали в пресс-центре группировки.
Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.
"С Белогоровки 7-я бригада начала успешное движение на Северск
, освободив ряд населённых пунктов, обойдя и блокировав город с севера и северо-запада, что сыграло важную роль в освобождении города",- добавили военные.