Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2026
16:03 07.01.2026
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР
луганская народная республика, северск
Луганская Народная Республика, Северск
Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР

Бойцы "Южной" группировки установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР

Поклонный крест. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв – РИА Новости. Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Южная" с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населённом пункте Белогоровка в Луганской Народной Республике, за который шли ожесточенные бои, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка", - сказали в пресс-центре группировки.
Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.
"С Белогоровки 7-я бригада начала успешное движение на Северск, освободив ряд населённых пунктов, обойдя и блокировав город с севера и северо-запада, что сыграло важную роль в освобождении города",- добавили военные.
Луганская Народная РеспубликаСеверск
 
 
