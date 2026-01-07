https://ria.ru/20260107/belgorod-2066747143.html
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 07.01.2026
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Грайворонском округе Белгородской области, в результате удара пострадал местный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:30:00+03:00
2026-01-07T14:30:00+03:00
2026-01-07T14:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260106/vsu-2066670911.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Гладков: местный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль