Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 07.01.2026
14:30 07.01.2026
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Грайворонском округе Белгородской области, в результате удара пострадал местный житель, сообщил губернатор...
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Грайворонском округе Белгородской области, в результате удара пострадал местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Грайворон – Безымено Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения спины и плеча. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.
ПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
