В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Белгородской области в результате детонации дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.01.2026
Новости
белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в Белгородской области в результате детонации дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Тяжёлые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте... Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...", - написал Гладков в Telegram-канале.
