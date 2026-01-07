https://ria.ru/20260107/belgorod-2066721791.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Белгородской области в результате детонации дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.01.2026
