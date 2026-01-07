Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии заявили, что к ним не обращались об отправке военных в Гренландию
17:22 07.01.2026
В Бельгии заявили, что к ним не обращались об отправке военных в Гренландию
в мире
гренландия
дания
сша
жан-ноэль барро
евросоюз
дональд трамп
тео франкен
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, жан-ноэль барро, евросоюз, дональд трамп, тео франкен, мид франции‎, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, Дональд Трамп, Тео Франкен, МИД Франции‎, НАТО
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Дания, Гренландия, Евросоюз и НАТО пока не обращались с запросом о направлении бельгийских военных на фоне планов США присоединить остров к своей территории, заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
Вчера, 16:54
"На данный момент мы не получали никаких запросов (о направлении бельгийских военных на фоне планов США присоединить остров к своей территории - ред.) ни от ЕС, ни от Дании, Гренландии, ни от НАТО", - сказал Франкен, выступая перед депутатами федерального парламента Бельгии.
Министр добавил, что ситуация с Гренландией возникла в связи с отсутствием серьезных инвестиций в оборону в странах Европейского союза в последние годы.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Гренландия готова разместить американские войска, заявил генсек НАТО
Вчера, 14:25
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
Вчера, 12:02
 
В миреГренландияДанияСШАЖан-Ноэль БарроЕвросоюзДональд ТрампТео ФранкенМИД Франции‎НАТО
 
 
