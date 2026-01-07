В Бельгии заявили, что к ним не обращались об отправке военных в Гренландию

БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Дания, Гренландия, Евросоюз и НАТО пока не обращались с запросом о направлении бельгийских военных на фоне планов США присоединить остров к своей территории, заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен.

"На данный момент мы не получали никаких запросов (о направлении бельгийских военных на фоне планов США присоединить остров к своей территории - ред.) ни от ЕС , ни от Дании, Гренландии, ни от НАТО ", - сказал Франкен , выступая перед депутатами федерального парламента Бельгии

Министр добавил, что ситуация с Гренландией возникла в связи с отсутствием серьезных инвестиций в оборону в странах Европейского союза в последние годы.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.