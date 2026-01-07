В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе

БАКУ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва и последующего пожара в автоцистерне на территории нефтебазы SOCAR в Газахском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба компании SOCAR PETROLEUM.

"В Газахском районе произошел пожар в результате взрыва во время процесса заправки. В автоцистерне, которая принадлежит компании SOCAR PETROLEUM, произошел взрыв, в результате чего возник пожар. В результате происшествия погиб сотрудник нефтебазы, работавший оператором по фильтрации и заправке топлива - Шамиль Ибрагимов", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня, локализовать его в кратчайшие сроки и полностью ликвидировать возгорание.

"В настоящее время устанавливаются причины инцидента", - добавили в SOCAR PETROLEUM.