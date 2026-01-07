Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026

В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе
17:54 07.01.2026
В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе
В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе
В Азербайджане человек погиб при взрыве на нефтебазе

В Газахском районе Азербайджана человек погиб при взрыве на нефтебазе SOCAR

БАКУ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва и последующего пожара в автоцистерне на территории нефтебазы SOCAR в Газахском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба компании SOCAR PETROLEUM.
"В Газахском районе произошел пожар в результате взрыва во время процесса заправки. В автоцистерне, которая принадлежит компании SOCAR PETROLEUM, произошел взрыв, в результате чего возник пожар. В результате происшествия погиб сотрудник нефтебазы, работавший оператором по фильтрации и заправке топлива - Шамиль Ибрагимов", - говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня, локализовать его в кратчайшие сроки и полностью ликвидировать возгорание.
"В настоящее время устанавливаются причины инцидента", - добавили в SOCAR PETROLEUM.
По данным местного агентства Репорт, в Газахскую центральную районную больницу поступил мужчина, пострадавший в результате пожара. У пациента 1994 года рождения диагностированы термические ожоги II степени обеих рук. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, лечение продолжается.
