Рейтинг@Mail.ru
21:23 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/avtobus-2066798401.html
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли
в мире
катманду
непал
катманду
непал
в мире, катманду, непал
В мире, Катманду, Непал
© AP Photo / Niranjan ShresthaМашины скорой помощи в Непале
Машины скорой помощи в Непале - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Машины скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП близ непальской столицы Катманду, четыре человека погибли, еще 23 пострадали, передает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
"В среду вечером на окраине Катманду в результате ДТП с участием автобуса погибли четыре человека, еще 23 получили ранения", - говорится в публикации.
По данным агентства, автобус перевозил около 40 человек, работающих в неназванной столичной компании и возвращавшихся в Катманду с пикника. В дороге автобус упал выпал с шоссе, расположенного на высоте около 100 метров, что и привело к жертвам.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Белоруссии возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали россияне
27 декабря 2025, 14:42
 
В миреКатмандуНепал
 
 
