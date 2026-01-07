https://ria.ru/20260107/avtobus-2066798401.html
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли - РИА Новости, 07.01.2026
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли
Пассажирский автобус попал в ДТП близ непальской столицы Катманду, четыре человека погибли, еще 23 пострадали, передает китайское агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:23:00+03:00
2026-01-07T21:23:00+03:00
2026-01-07T21:23:00+03:00
в мире
катманду
непал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844938815_0:211:3001:1899_1920x0_80_0_0_628782f6c448e046f61e07a0bfbaf21e.jpg
https://ria.ru/20251227/dtp-2065057174.html
катманду
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844938815_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0823813b1fb150287436dab6e7d8c544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катманду, непал
В Непале автобус попал в ДТП, четыре человека погибли
Недалеко от Катманду автобус попал в ДТП, четыре человека погибли, 32 пострадали