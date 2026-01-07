https://ria.ru/20260107/avstrija-2066713189.html
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России - РИА Новости, 07.01.2026
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно
Глава Австрийского бизнес-клуба Сакулер: санкции вредят ЕС больше, чем России
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России
, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС
сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть государства, которые смотрят на это с "идеалистических" позиций, следуют примеру Германии
, а немцы финансируют ЕС", - сказал Сакулер.
Он отметил, что политики, которые поддерживают санкции, вредят своим же странам, потому что все экономические проблемы в ЕС начались именно из-за высоких цен на ресурсы и энергоносители.
Сакулер также подчеркнул, что увеличение производства австрийских компаний в России выгодно для российского бизнеса: по его мнению, оно может принести пользу после отмены санкций.
"Иностранным бизнесом в России всегда руководят те, кто понимает различия европейского и российского подходов к предпринимательству", - заключил Сакулер.