В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России - РИА Новости, 07.01.2026
10:23 07.01.2026
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть государства, которые смотрят на это с "идеалистических" позиций, следуют примеру Германии, а немцы финансируют ЕС", - сказал Сакулер.
ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК
Он отметил, что политики, которые поддерживают санкции, вредят своим же странам, потому что все экономические проблемы в ЕС начались именно из-за высоких цен на ресурсы и энергоносители.
Сакулер также подчеркнул, что увеличение производства австрийских компаний в России выгодно для российского бизнеса: по его мнению, оно может принести пользу после отмены санкций.
"Иностранным бизнесом в России всегда руководят те, кто понимает различия европейского и российского подходов к предпринимательству", - заключил Сакулер.
ЕС придется пересмотреть подход к санкциям, заявили в МИД
