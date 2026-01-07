https://ria.ru/20260107/alihanov-2066716352.html
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки - РИА Новости, 07.01.2026
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров...
2026-01-07T10:34:00+03:00
2026-01-07T10:34:00+03:00
2026-01-07T10:34:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
Алиханов: с помощью маркировки снизился нелегальный оборот шин и парфюмерии
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности.
"Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр.
На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты.
В июне 2025 года Алиханов
в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ
будет расширять охват продукции.