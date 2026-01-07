Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки

"Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр.