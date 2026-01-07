Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/alihanov-2066716352.html
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки - РИА Новости, 07.01.2026
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:34:00+03:00
2026-01-07T10:34:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99499/59/994995957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2912753fbc3ea843fc421cbe8ec1cc23.jpg
https://ria.ru/20260107/alihanov-2066706026.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99499/59/994995957_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a25b2fe34fb4cd20c6b3fa00f92d7bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки

Алиханов: с помощью маркировки снизился нелегальный оборот шин и парфюмерии

© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости
Автомобильные шины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности.
"Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр.
На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты.
В июне 2025 года Алиханов в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ будет расширять охват продукции.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Алиханов рассказал о пользе системы маркировки товаров
09:07
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала