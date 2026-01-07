Алиханов рассказал о пользе системы маркировки товаров

"Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков", - сказал министр.