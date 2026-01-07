https://ria.ru/20260107/alihanov-2066706026.html
Алиханов рассказал о пользе системы маркировки товаров
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные поступления налогов всех уровней за счет обеления рынка.
"Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков", - сказал министр.
В начале октября 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.