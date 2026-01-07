В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 7 ЯНВ - РИА Новости. Бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией в городе Алеппо приостановлены, информирует сирийский телеканал Al Ekhabriya со ссылкой на корреспондента.
"Напряженное затишье наблюдается в кварталах Алеппо после нескольких часов боев", - сказал корреспондент в прямом эфире.
Согласно отчетам СДС и сирийских властей, количество жертв в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщают, что продолжается эвакуация мирных граждан из курдских кварталов, где идут бои. На данный момент свои дома покинули более десяти тысяч человек.
Командование сирийской армии ввело комендантский час в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15.00 (16.00 мск).
В среду сирийское агентство сообщило, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о приостановке работы международного аэропорта Алеппо в связи с ситуацией в городе. Также в среду прекращена работа государственных учреждений.
Во вторник на окраинах районов города Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов. Ближе к вечеру в результате переговоров удалось достичь прекращения огня.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.