Рейтинг@Mail.ru
В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/aleppo-2066801339.html
В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ
В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ
Бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией в городе Алеппо приостановлены, информирует сирийский телеканал Al... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:01:00+03:00
2026-01-07T22:01:00+03:00
в мире
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050427_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d2f3837af329fbece1df542370705235.jpg
https://ria.ru/20260107/sds-2066772068.html
https://ria.ru/20260107/armija-2066761300.html
https://ria.ru/20260107/aleppo-2066678432.html
алеппо
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050427_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5c7753c37d611915bf2f441a2672a89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы
В Алеппо "напряженное затишье" после боев курдов и армией Сирии, пишут СМИ

Al Ekhabriya: в Алеппо напряженное затишье после боев курдов и армией Сирии

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВоеннослужащие сирийской армии в Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 7 ЯНВ - РИА Новости. Бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией в городе Алеппо приостановлены, информирует сирийский телеканал Al Ekhabriya со ссылкой на корреспондента.
"Напряженное затишье наблюдается в кварталах Алеппо после нескольких часов боев", - сказал корреспондент в прямом эфире.
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо
Вчера, 17:18
Согласно отчетам СДС и сирийских властей, количество жертв в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщают, что продолжается эвакуация мирных граждан из курдских кварталов, где идут бои. На данный момент свои дома покинули более десяти тысяч человек.
Командование сирийской армии ввело комендантский час в курдских кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15.00 (16.00 мск).
В среду сирийское агентство сообщило, что вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия.
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сирийская армия намерена начать военную операцию в Алеппо, сообщили СМИ
Вчера, 16:07
Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о приостановке работы международного аэропорта Алеппо в связи с ситуацией в городе. Также в среду прекращена работа государственных учреждений.
Во вторник на окраинах районов города Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и сирийской армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов. Ближе к вечеру в результате переговоров удалось достичь прекращения огня.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
Вчера, 00:32
 
В миреАлеппоСирияСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала