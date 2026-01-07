Рейтинг@Mail.ru
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 07.01.2026 (обновлено: 16:35 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/aleppo-2066740970.html
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час - РИА Новости, 07.01.2026
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час
Командование сирийской армии ввело комендантский час в двух кварталах Алеппо на фоне боестолкновений с курдами, передает SANA. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:43:00+03:00
2026-01-07T16:35:00+03:00
в мире
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066764766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8cdf8a021f2084ed809c41bfc7bd033.jpg
https://ria.ru/20260107/genkonsulstvo-2066740615.html
https://ria.ru/20260106/aleppo-2066629902.html
https://ria.ru/20260107/siriya-2066720503.html
алеппо
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066764766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d63ca11f997cf05ddf5880be8a24b880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час

В двух кварталах Алеппо командование сирийской армии ввело комендантский час

© AP Photo / Omar AlbamСирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо. 7 января 2026
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Omar Albam
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо. 7 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Командование сирийской армии ввело комендантский час в двух кварталах Алеппо на фоне боестолкновений с курдами, передает SANA.
«

"Объявляется комендантский час в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15:00 (16:00 мск)", — сообщило агентство со ссылкой на армейское командование.

Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Генконсульство Армении в Алеппо заявило, что продолжает работу
Вчера, 13:41
Местных жителей призвали не приближаться к военным позициям курдских формирований, объявив кварталы зоной боевых действий.
Во вторник на окраинах районов Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между членами "Сирийских демократических сил" (СДС) и армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов, погибли четыре мирных жителя, 26 получили ранения.
Ситуация в Алеппо. - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ
6 января, 16:26
Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.
Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии
Вчера, 11:06
 
В миреАлеппоСирияСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала