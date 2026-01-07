В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час

"Объявляется комендантский час в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15:00 (16:00 мск)", — сообщило агентство со ссылкой на армейское командование.

Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт.

Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.