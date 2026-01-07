В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. Командование сирийской армии ввело комендантский час в двух кварталах Алеппо на фоне боестолкновений с курдами, передает SANA.
«
"Объявляется комендантский час в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо с 15:00 (16:00 мск)", — сообщило агентство со ссылкой на армейское командование.
Местных жителей призвали не приближаться к военным позициям курдских формирований, объявив кварталы зоной боевых действий.
Во вторник на окраинах районов Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между членами "Сирийских демократических сил" (СДС) и армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов, погибли четыре мирных жителя, 26 получили ранения.
Ближе к вечеру вторника участники конфликта достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились, приостановили работу госучреждения и международный аэропорт.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.
Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.