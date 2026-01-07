Рейтинг@Mail.ru
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо - РИА Новости, 07.01.2026
00:32 07.01.2026
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
в мире
алеппо
дамаск (город)
сирия
сирийские демократические силы
алеппо
дамаск (город)
сирия
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо

Аэропорт Алеппо временно приостановил работу из-за столкновений в городе

© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Авиационные власти Сирии решили приостановить работу аэропорта Алеппо на 24 часа на фоне напряженной ситуации из-за столкновений между "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и силами, подконтрольными Дамаску.
"В свете последних событий в сфере безопасности в ряде районов Алеппо решено приостановить все полеты из аэропорта Алеппо и прилетающие в него на 24 часа ради безопасности пассажиров и экипажей", - сообщило в соцсетях Генеральное управление гражданской авиации.
Все рейсы будут перенаправляться в аэропорт Дамаска. Ограничения могут быть сняты или продлены спустя сутки в зависимости от ситуации в городе, отметили власти.
Жертвами столкновений курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) и сил, контролируемых Дамаском, в городе Алеппо стали четыре человека, 26 получили ранения, согласно отчетам сирийского государственного агентство SANA и пресс-службы СДС.
Ранее SANA информировала, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон наблюдается большой поток беженцев.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.
