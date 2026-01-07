Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо

СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Авиационные власти Сирии решили приостановить работу аэропорта Алеппо на 24 часа на фоне напряженной ситуации из-за столкновений между "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и силами, подконтрольными Дамаску.

Ранее SANA информировала, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон наблюдается большой поток беженцев.