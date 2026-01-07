https://ria.ru/20260107/aeroport-2066682644.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.01.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:34:00+03:00
2026-01-07T01:34:00+03:00
2026-01-07T01:34:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71765/83/717658358_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b66d0a0407131fe457d2259fd0a5235f.jpg
https://ria.ru/20260106/gelendzhik-2066668901.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71765/83/717658358_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8a84142e50bed6b3b903f5c14cd4c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов