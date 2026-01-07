В йеменском Адене ввели комендантский час

Это происходит на фоне запланированного прибытия в Аден крупных подкреплений из сил "Щит Родины", лояльных главе Президентского совета Рашаду аль-Алими. Их задача — обеспечение безопасности важных городских объектов, включая президентский дворец Маашик, международный аэропорт и порт, откуда ушли силы, связанные с Южным переходным советом (ЮПС).

В Президентском совете с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причина — захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году. ЮПС фактически утвердил свое влияние в общей сложности в шести провинциях, а также установил контроль над временной столицей — городом Аден.