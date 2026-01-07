КАИР, 7 янв — РИА Новости. В йеменском Адене ввели комендантский час для обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Член Руководящего президентского совета Йемена Абдель Рахман аль-Махрами распорядился, чтобы военные и силовые подразделения ввели комендантский час по всему Адену с 21:00 до 6:00 (совпадает с мск). Исключения предоставляются для лиц, находящихся в чрезвычайных ситуациях, сотрудников силовых структур и военнослужащих, а также медиков и сотрудников служб спасения в соответствии с утвержденными разрешениями", — сказал он.
Это происходит на фоне запланированного прибытия в Аден крупных подкреплений из сил "Щит Родины", лояльных главе Президентского совета Рашаду аль-Алими. Их задача — обеспечение безопасности важных городских объектов, включая президентский дворец Маашик, международный аэропорт и порт, откуда ушли силы, связанные с Южным переходным советом (ЮПС).
По данным источника в правительстве Йемена, они отошли в близкую к центральной части провинцию Эд-Дали, которая является малой родиной лидера ЮПС Айдаруса аз-Зубейди.
В Президентском совете с начала декабря 2025 года продолжается конфликт между аль-Алими и аз-Зубейди. Причина — захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году. ЮПС фактически утвердил свое влияние в общей сложности в шести провинциях, а также установил контроль над временной столицей — городом Аден.
В воскресенье саудовская авиация атаковала подразделение сил Южного переходного совета в провинции Аль-Махра.