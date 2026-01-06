В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января, поскольку 10 января выпадает на субботу, пени за просрочку начисляться не будут, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число - это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет", - сказал Аксененко.