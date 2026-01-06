Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь - РИА Новости, 06.01.2026
03:49 06.01.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь - РИА Новости, 06.01.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

РИА Новости: оплату ЖКУ за декабрь нужно произвести до 12 января

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января, поскольку 10 января выпадает на субботу, пени за просрочку начисляться не будут, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число - это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет", - сказал Аксененко.
Счетчик учета воды в квартире - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
2 января, 05:15
Парламентарий уточнил, что в феврале оплату за услуги ЖКХ надо будет внести до 10 числа.
"Хочу напомнить также, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почты будут закрыты. Это стоит предусмотреть, если предпочитаете оплачивать коммуналку заранее", - заключил он.
Оплата коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ
17 сентября 2025, 09:38
 
ЖКХГосдума РФРоссия
 
 
