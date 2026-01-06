Рейтинг@Mail.ru
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
15:22 06.01.2026 (обновлено: 16:30 06.01.2026)
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"

Алиханов подарил Тимофею и Леониду копию робота-доставщика и конструктор Лего

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветные мечты двух братьев - Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Тимофей увидел робота-доставщика в музее "Яндекса" и захотел получить его игрушечную копию. Алиханов исполнил его желание, и восьмилетний мальчик получил игрушку в виде ровера - робота-доставщика "Яндекса". Его брат, 11-летний Леонид, мечтал о конструкторе, министр воплотил в жизнь и это новогоднее желание. Ребенок получил конструктор Lego.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
