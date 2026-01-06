Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветные мечты двух братьев - Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства РФ.