Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 06.01.2026
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил заветные мечты двух братьев - Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции "Елка... РИА Новости, 06.01.2026
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Алиханов подарил Тимофею и Леониду копию робота-доставщика и конструктор Лего