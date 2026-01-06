Хуснуллин исполнил новогодние желания двух сестер из ДНР

«

"Я хочу сказать огромное спасибо Марату Шакирзяновичу за то, что он смог осуществить мою мечту. Это тронуло до глубины души. Его подарок - это не просто декор. Я мечтала о карте для того, чтобы я могла более масштабно изучать страны, континенты. Также я очень много путешествую, езжу в разные страны, города. И на карте я могу также увидеть, где они расположены, посмотреть, где расположены моря, океаны, увидеть это. И также карта мне послужит в помощи для учения", - поблагодарила Хуснуллина за подарок Евгения Аносова из города Горловки.