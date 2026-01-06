Хуснуллин исполнил новогодние желания двух сестер из ДНР

МОСКВА, 6 янв– РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции "Елка желаний".
"Я хочу сказать огромное спасибо Марату Шакирзяновичу за то, что он смог осуществить мою мечту. Это тронуло до глубины души. Его подарок - это не просто декор. Я мечтала о карте для того, чтобы я могла более масштабно изучать страны, континенты. Также я очень много путешествую, езжу в разные страны, города. И на карте я могу также увидеть, где они расположены, посмотреть, где расположены моря, океаны, увидеть это. И также карта мне послужит в помощи для учения", - поблагодарила Хуснуллина за подарок Евгения Аносова из города Горловки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
