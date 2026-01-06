Рейтинг@Mail.ru
14:50 06.01.2026 (обновлено: 16:35 06.01.2026)
Хуснуллин исполнил новогодние желания двух сестер из ДНР
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках... РИА Новости, 06.01.2026
горловка, россия, марат хуснуллин, елка желаний, новый год, общество
Горловка, Россия, Марат Хуснуллин, Елка желаний, Новый год, Общество
Хуснуллин исполнил новогодние желания двух сестер из ДНР

Хуснуллин подарил Евгении и Веронике из Горловки карту мира и велосипед

© Правительство России/TelegramВице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции "Елка желаний"
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Правительство России/Telegram
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 6 янв– РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин подарил сестрам из города Горловки Донецкой Народной Республики деревянную карту мира с подсветкой и велосипед в рамках акции "Елка желаний".
Двадцать второго декабря Хуснуллин в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" снял с елки шары с мечтами детей: Евгении из донецкой Горловки о деревянной карте с подсветкой и ее трехлетней сестры Вероники - о велосипеде.
«
"Я хочу сказать огромное спасибо Марату Шакирзяновичу за то, что он смог осуществить мою мечту. Это тронуло до глубины души. Его подарок - это не просто декор. Я мечтала о карте для того, чтобы я могла более масштабно изучать страны, континенты. Также я очень много путешествую, езжу в разные страны, города. И на карте я могу также увидеть, где они расположены, посмотреть, где расположены моря, океаны, увидеть это. И также карта мне послужит в помощи для учения", - поблагодарила Хуснуллина за подарок Евгения Аносова из города Горловки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
