Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска, мальчик хотел побывать в роли пилота самолета, сообщили в пресс-службе правительства РФ.