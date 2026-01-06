Рейтинг@Mail.ru
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота
13:52 06.01.2026 (обновлено: 16:38 06.01.2026)
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска, мальчик хотел побывать в... РИА Новости, 06.01.2026
общество, россия, петрозаводск, антон котяков, sukhoi superjet 100 (ssj100), новый год
Общество, Россия, Петрозаводск, Антон Котяков, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новый год
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота

Котяков исполнил мечту Матвея из Петрозаводска побывать в роли пилота SSJ100

© Правительство России/TelegramМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска побывать в роли пилота самолета
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции Елка желаний исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска побывать в роли пилота самолета - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Правительство России/Telegram
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска побывать в роли пилота самолета
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска, мальчик хотел побывать в роли пилота самолета, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Для Матвея и его семьи организовали встречу с пилотами самолета, мальчику рассказали и показали, как работает воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь".
Кроме того, для мальчика провели экскурсию по аэропорту Петрозаводска, рассказали о том, как функционирует воздушная гавань, какая техника используется для обслуживания самолётов, и показали работу диспетчерской вышки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
2 января, 13:16
ОбществоРоссияПетрозаводскАнтон КотяковSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Новый год
 
 
