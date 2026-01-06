https://ria.ru/20260106/zhelanie-2066612482.html
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота - РИА Новости, 06.01.2026
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетнего Матвея из Петрозаводска, мальчик хотел побывать в... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:52:00+03:00
2026-01-06T13:52:00+03:00
2026-01-06T16:38:00+03:00
общество
россия
петрозаводск
антон котяков
sukhoi superjet 100 (ssj100)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066631592_3:0:1272:714_1920x0_80_0_0_57113d21834ee16395b86f41188e3640.jpg
https://ria.ru/20260102/glava-2066051958.html
россия
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066631592_191:0:1143:714_1920x0_80_0_0_c9058118340272612edb0716ca0a255c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, петрозаводск, антон котяков, sukhoi superjet 100 (ssj100), новый год
Общество, Россия, Петрозаводск, Антон Котяков, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Новый год
Котяков исполнил мечту мальчика из Петрозаводска побывать в роли пилота
Котяков исполнил мечту Матвея из Петрозаводска побывать в роли пилота SSJ100