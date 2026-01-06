https://ria.ru/20260106/zemletrjasenie-2066549286.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 06.01.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 06.01.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
РИА Новости: у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2