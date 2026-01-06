Рейтинг@Mail.ru
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 06.01.2026 (обновлено: 17:05 06.01.2026)
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского - РИА Новости, 06.01.2026
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Украина должна добиваться долговременного мира с Россией, а не вечного конфликта, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2026
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского

Экс-премьер Азаров: украинцы должны добиваться долговременного мира с Россией

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украина должна добиваться долговременного мира с Россией, а не вечного конфликта, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Устраивает ли украинцев продолжение сохранения Украины как анти-России? Неужели вы хотите свою жизнь, жизнь своих детей и внуков посвятить беспрерывной войне с Россией? Мы хотим добиться долговременного мира? Или мы хотим жить в условиях постоянных бомбежек, сидеть по 12-20 часов без света, воды и отопления", — написал он.

По его мнению, в конце концов украинцы должны осознать, что это гибельный путь и ему следует воспрепятствовать.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:00
 
