Зеленский ротацией кадров пытается сорвать план по его отставке, пишут СМИ
20:20 06.01.2026 (обновлено: 21:54 06.01.2026)
Зеленский ротацией кадров пытается сорвать план по его отставке, пишут СМИ
Перестановкой кадров Владимир Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2026
украина
в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича, василий малюк
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича, Василий Малюк
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Перестановкой кадров Владимир Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке, пишет "Страна.ua".
«

"Сейчас Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей — перебить реализуемый его противниками при фактической поддержке европейцев план по его отставке. С этой целью был уволен (глава СБУ Василий. — Прим. ред.) Малюк, и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить (первый замглавы СБУ Александр. — Прим. ред.) Поклад, готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП", — приводит издание слова источника.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Вчера, 16:37
Отмечается, что остальные кадровые ротации играют больше пиар-роль: глава киевского режима ставит более или менее популярных в стране людей на проблемные точки, показывая, что он якобы решил "обновить власть" после коррупционного скандала.
«

"В случае с назначением Буданова* — это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет с ними хорошие связи, и в Вашингтоне у него отличный имидж. Поэтому данное назначение имеют целью облегчить сложный переговорный процесс с Трампом. Возможно, также Зеленский рассчитывает использовать Буданова, как человека решительного и "безбашенного", в качестве дополнительной силы для борьбы с антикоррупционными органами и прочей оппозицией", — добавил источник.

С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. До этого он сделал Кирилла Буданова главой своего офиса и назначил Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки. Кроме того, Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым главой Минобороны. Он также снял с должности председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:18

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября 2025, 08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело МиндичаВасилий Малюк
 
 
