Зеленский ввел в состав СНБО Буданова*
Владимир Зеленский ввел в состав совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
украина
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и сменил первого замглавы СБУ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в состав совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и сменил первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко на Александра Поклада, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на указ.
Ранее Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний заявил об уходе с должности.
"Вслед за увольнением председателя СБУ Зеленский уволил и его первого зама, руководителя антитеррористического центра Сергея Андрущенко... (Александр) Поклад назначен первым заместителем председателя СБУ, (Андрей) Тупиков и Денис Килимник - заместителями председателя СБУ, а Килимник также - руководителем антитеррористического центра. Кроме того, в состав СНБО Зеленский ввел руководителя офиса... Кирилла Буданова*, вывел - Алексея Иващенко", - говорится в публикации издания в Telegram-канале со ссылкой на указ.
Отмечается, что были уволены зампредседателя СБУ Сергей Наумюк и начальник департамента военной контрразведки Александр Дубровин.
* Внесен в список террористов и экстремистов