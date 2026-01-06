Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова* - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/zelenskij-2066546885.html
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова*
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова* - РИА Новости, 06.01.2026
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова*
Владимир Зеленский ввел в состав совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:07:00+03:00
2026-01-06T01:07:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_78c3004de8f50d575ea9838c17eb24e6.jpg
https://ria.ru/20260105/khmara-2066480954.html
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066462224.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471fa99517282028cc9d3318c59d2d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский ввел в состав СНБО Буданова*

Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и сменил первого замглавы СБУ

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в состав совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и сменил первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко на Александра Поклада, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на указ.
Ранее Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний заявил об уходе с должности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ
Вчера, 15:43
"Вслед за увольнением председателя СБУ Зеленский уволил и его первого зама, руководителя антитеррористического центра Сергея Андрущенко... (Александр) Поклад назначен первым заместителем председателя СБУ, (Андрей) Тупиков и Денис Килимник - заместителями председателя СБУ, а Килимник также - руководителем антитеррористического центра. Кроме того, в состав СНБО Зеленский ввел руководителя офиса... Кирилла Буданова*, вывел - Алексея Иващенко", - говорится в публикации издания в Telegram-канале со ссылкой на указ.
Отмечается, что были уволены зампредседателя СБУ Сергей Наумюк и начальник департамента военной контрразведки Александр Дубровин.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Вчера, 13:22
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала