БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не исключил отправку немецких военнослужащих на Украину после прекращения огня, но только после того, как туда вернутся годные к службе украинские беженцы.
Возможная отправка военнослужащих европейских стран, в том числе Германии, обсуждается в рамках предоставления так называемых гарантий безопасности Украине, которые предполагают, в том числе формирование многонациональных сил и их размещение на украинской территории после прекращения огня. Власти Германии до сих пор избегали прямых ответов на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину, оставляя его открытым. Россия неоднократно высказывалась против присутствия европейских сил на Украине.
"Прежде, чем молодые немецкие мужчины отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой", - заявил Зёдер, выступая на закрытом заседании региональной группы фракции Христанско-социального союза (ХСС) в бундестаге, которое проходит в монастыре Зееон. Слова Зёдера приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зёдер убежден, что молодые украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы "защищать свою страну".
Одновременно Зёдер исключил участие Германии в формировании многонациональных сил с привлечением призывников. "Ни в коем случае не призывники. Это было бы неправильным решением", - сказал он.
Тем не менее, в ходе своего выступления он подтвердил принципиальную готовность Германии участвовать в "обеспечении перемирия" на Украине. "Будут ли это солдаты для обеспечения безопасности, будет видно", - заключил Зёдер.
В сентябре 2025 года Зёдер заявлял, что бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. По его словам, Россия не примет это, так как такие действия стали бы первым шагом на пути вступления Украины в НАТО.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
